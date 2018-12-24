Трамп звинуватив Федрезерв у всіх проблемах економіки США

Президент США Дональд Трамп заявив, що проблемою економіки держави є діяльність американської Федеральної резервної системи.

Про це повідомив президент США у своєму Twitter.

Так, за його словами, керівники ФРС "не відчувають" фондовий ринок.

У них немає почуття ринку, вони не розуміють торговельні війни або сильний долар, або навіть припинення роботи уряду США через демократів. ФРС схожа на сильного гравця в гольф, який не може набрати очки, тому що немає чуття – він не може загнати м'яч у лунку!

– написав він.

Раніше Трамп назвав підвищення ключової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) головною загрозою успіхам свого президентського терміну. За його словами, ФРС, яка виконує в США функції центробанку, є незалежною структурою і він не має на неї важелів тиску.