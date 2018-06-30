Трамп опроверг информацию о выходе США из международной организации
Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о возможном выходе Соединенных Штатов из Мировой организации торговли.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
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Издание Axios со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп заявлял топ-чиновникам своей администрации о намерении вывести США из Мировой организации торговли.
"Я не говорю о выходе. Я говорю, что они не относились к нам справедливо. С нами обращались несправедливо" – заявил президент.
Он отметил, что США проиграли много дел в ВТО и были в меньшинстве, когда речь шла о судьях организации. Трамп подчеркнул, что "ВТО должна начать относиться к США справедливо".
Источник: 24 Канал
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