Трамп спростував інформацію про вихід США з міжнародної організації

Президент США Дональд Трамп заперечив інформацію про можливий вихід Сполучених Штатів зі Світової організації торгівлі.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Читайте також: Проблеми України в СОТ створить необґрунтоване спецрозслідування по сірчаній кислоті

Видання Axios з посиланням на джерела писало, що президент США Дональд Трамп заявляв топ-посадовцям своєї адміністрації про намір вивести США з Світової організації торгівлі.

"Я не кажу про вихід. Я кажу, що вони не ставилися до нас справедливо. З нами поводилися несправедливо" – заявив президент.

Він зазначив, що США програли багато справ у СОТ і були у меншості, коли йшлося про арбітрів організації. Трамп наголосив, що "СОТ повинна почати ставитися до США справедливо".