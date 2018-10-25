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      Трамп осудил насилие и призвал американцев решить разногласия с помощью выборов

      18 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп осудил использование насилия как метода давления на политических противников и призвал американцев решить все существующие разногласия, приняв участие в промежуточных выборах в Конгресс 6 ноября.

      Об этом американский лидер заявил в среду на митинге в штате Висконсин. Выступление президента США транслировал телеканал C-SPAN.

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      Ни одна страна, которая воспринимает насилие или угрозы насилия в качестве метода политического запугивания, принуждения или контроля, не способна достичь успеха. Такому поведению нужно решительно противостоять и его следует прекращать,
      – сказал он.

      Дональд Трамп отметил, что единственным способом решения разногласий является мирное голосования на избирательных участках.

      Глава Белого Дома также призвал американские СМИ прекратить нападки на политиков накануне выборов.

      "СМИ тоже должны проявить ответственность и поддерживать уважительный тон, а также прекратить бесконечную вражду и постоянные негативные и часто ошибочные нападки в своих материалах", – сказал он.

      Теги: Дональд Трамп Новости США Новости политики Выборы в США
      Источник: 24 Канал
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