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      Трамп засудив насильство і закликав американців вирішити розбіжності за допомогою виборів

      195 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп засудив використання насильства як методу тиску на політичних супротивників і закликав американців вирішити всі існуючі розбіжності, взявши участь в проміжних виборах до Конгресу 6 листопада.

      Про це американський лідер заявив в середу на мітингу в штаті Вісконсін. Виступ президента США транслював телеканал C-SPAN.

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      Жодна країна, яка сприймає насильство або погрози насильства в якості методу політичного залякування, примусу або контролю, не здатна досягти успіху. Такій поведінці потрібно рішуче протистояти і його слід припиняти, – сказав він.

      Дональд Трамп наголосив, що єдиним способом вирішення розбіжностей є мирне голосування на виборчих дільницях.

      Очільник Білого Дому також закликав американські ЗМІ припинити нападки на політиків напередодні виборів.

      "ЗМІ теж повинні проявити відповідальність і підтримувати поважний тон, а також припинити нескінченну ворожнечу і постійні негативні і часто помилкові нападки в своїх матеріалах", – сказав він.

      Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп Вибори у США
      Джерело: 24 Канал
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