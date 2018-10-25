Трамп засудив насильство і закликав американців вирішити розбіжності за допомогою виборів

Президент США Дональд Трамп засудив використання насильства як методу тиску на політичних супротивників і закликав американців вирішити всі існуючі розбіжності, взявши участь в проміжних виборах до Конгресу 6 листопада.

Про це американський лідер заявив в середу на мітингу в штаті Вісконсін. Виступ президента США транслював телеканал C-SPAN.

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Жодна країна, яка сприймає насильство або погрози насильства в якості методу політичного залякування, примусу або контролю, не здатна досягти успіху. Такій поведінці потрібно рішуче протистояти і його слід припиняти, – сказав він.

Дональд Трамп наголосив, що єдиним способом вирішення розбіжностей є мирне голосування на виборчих дільницях.

Очільник Білого Дому також закликав американські ЗМІ припинити нападки на політиків напередодні виборів.

"ЗМІ теж повинні проявити відповідальність і підтримувати поважний тон, а також припинити нескінченну ворожнечу і постійні негативні і часто помилкові нападки в своїх матеріалах", – сказав він.