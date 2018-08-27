Трамп отказался называть Маккейна героем

Президент США Дональд Трамп отказался публиковать официальное заявление Белого дома в связи со смертью сенатора Джона Маккейна, в котором тот назван "героем".

Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что в релизе Маккейн восхваляется за героизм, проявленный во время Вьетнамской войны и за службу США.



Однако Трамп предложил выразить соболезнования семье Маккейна опубликовав сообщение в Twitter.

Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!,

– написал Трамп в своем Twitter.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 серпня 2018 р.

В газете отметили, что, как правило, администрация Белого дома всегда выпускает официальные некрологи в случае смерти известных граждан США.



Бывший спикер юридической команды Дональда Трампа Марк Коралл заявил, что считает его поведение ужасным.



"От президента США следовало бы ожидать большего, когда речь идет о чествовании настоящего американского героя", – отметил коралл.