Трамп отказался называть Маккейна героем
Президент США Дональд Трамп отказался публиковать официальное заявление Белого дома в связи со смертью сенатора Джона Маккейна, в котором тот назван "героем".
Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на собственные источники.
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Отмечается, что в релизе Маккейн восхваляется за героизм, проявленный во время Вьетнамской войны и за службу США.
Однако Трамп предложил выразить соболезнования семье Маккейна опубликовав сообщение в Twitter.
Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!,
– написал Трамп в своем Twitter.
В газете отметили, что, как правило, администрация Белого дома всегда выпускает официальные некрологи в случае смерти известных граждан США.
Бывший спикер юридической команды Дональда Трампа Марк Коралл заявил, что считает его поведение ужасным.
"От президента США следовало бы ожидать большего, когда речь идет о чествовании настоящего американского героя", – отметил коралл.