Трамп відмовився називати Маккейна героєм
Президент США Дональд Трамп відмовився публікувати офіційну заяву Білого дому в зв'язку зі смертю сенатора Джона Маккейна, в якому той названий "героєм".
Про це повідомила газета Washington Post з посиланням на власні джерела.
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Зазначається, що в релізі Маккейн вихваляється за героїзм, проявлений під час В'єтнамської війни і за службу США.
Однак Трамп запропонував висловити співчуття родині Маккейна опублікувавши повідомлення у Twitter.
Мої найглибші співчуття та повага сім'ї сенатора Джона Маккейна. Наші серця та молитви з вами!,
— написав Трамп у своєму Twitter.
У газеті зауважили, що, зазвичай, адміністрація Білого дому завжди випускає офіційні некрологи в разі смерті відомих громадян США.
Колишній речник юридичної команди Дональда Трампа Марк Коралло заявив, що вважає його поведінку жахливою.
"Від президента США варто було б очікувати більшого, коли йдеться про вшанування справжнього американського героя", — зазначив Коралло.