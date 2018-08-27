Трамп відмовився називати Маккейна героєм

Президент США Дональд Трамп відмовився публікувати офіційну заяву Білого дому в зв'язку зі смертю сенатора Джона Маккейна, в якому той названий "героєм".

Про це повідомила газета Washington Post з посиланням на власні джерела.

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Зазначається, що в релізі Маккейн вихваляється за героїзм, проявлений під час В'єтнамської війни і за службу США.

Однак Трамп запропонував висловити співчуття родині Маккейна опублікувавши повідомлення у Twitter.

Мої найглибші співчуття та повага сім'ї сенатора Джона Маккейна. Наші серця та молитви з вами!,

— написав Трамп у своєму Twitter.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 серпня 2018 р.

У газеті зауважили, що, зазвичай, адміністрація Білого дому завжди випускає офіційні некрологи в разі смерті відомих громадян США.

Колишній речник юридичної команди Дональда Трампа Марк Коралло заявив, що вважає його поведінку жахливою.

"Від президента США варто було б очікувати більшого, коли йдеться про вшанування справжнього американського героя", — зазначив Коралло.