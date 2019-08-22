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      Трамп отменит предоставление гражданства США для детей мигрантов

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Администрация президента США Дональда Трампа серьезно рассматривает возможность принятия законодательства, которое положит конец предоставлению американского гражданства для детей мигрантов. Соответствующий указ разрабатывают.

      Президент США заявил журналистам, что он считает право на гражданство детей мигрантов "несерьезным", пишет "Интерфакс-Украина".

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      "Гражданство по праву почвы – то есть перейти границу, родить ребенка и – поздравляю! Ребенок – гражданин США", – сказал Трамп.

      Дональд Трамп предложил прекратить практику предоставления гражданства по праву почвы во время предвыборной кампании 2016 года. В прошлом году он снова упомянул об этой идее, заявив о намерениях подписать указ, согласно которому будут внесены соответствующие изменения.

      Мне всегда говорили, что для этого нужно будет внести поправки в Конституцию. И знаете что? Не нужно,
      – подчеркнул Трамп.

      По словам лидера США, для этого достаточно президентского указа. Он пояснил, что уже обсуждал свою инициативу с советниками.

      Он (указ – ред. 24 канал) в разработке. Это произойдет,
      – заявил Трамп.

      Как дети мигрантов получают гражданство США?

      Гражданство через рождение приобретается по праву крови или по праву почвы. В первом случае ребенок получает гражданство родителей, независимо от места своего рождения.

      Во втором случае гражданство получает любой, кто родился на территории определенного государства, независимо от гражданства родителей. В США сейчас действуют обе концепции.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп
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