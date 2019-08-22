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      Трамп скасує надання громадянства США для дітей мігрантів

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Адміністрація президента США Дональда Трампа серйозно розглядає можливість ухвалення законодавства, яке покладе край наданням американського громадянства для дітей мігрантів. Відповідний указ розробляють.

      Президент США заявив журналістам, що він вважає право на громадянство дітей мігрантів "несерйозним", пише "Інтерфакс-Україна".

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      "Громадянство за правом ґрунту – тобто перейти кордон, народити дитину і – вітаю! Дитина – громадянин США", – сказав Трамп.

      Дональд Трамп запропонував припинити практику надання громадянства за правом ґрунту під час передвиборної кампанії 2016 року. Минулого року він знову згадав про цю ідею, заявивши про наміри підписати указ, згідно з яким буде внесено відповідні зміни.

      Мені завжди говорили, що для цього потрібно буде внести поправки до Конституції. І знаєте що? Не потрібно,
      – наголосив Трамп.

      За словами лідера США, для цього буде достатньо президентського указу. Він пояснив, що вже обговорював свою ініціативу з радниками.

      Він (указ – ред. 24 канал) у розробці. Це відбудеться,
      – заявив Трамп.

      Як діти мігрантів отримують громадянство США?

      Громадянство через народження набувається за правом крові або за правом ґрунту. У першому випадку дитина отримує громадянство батьків, незалежно від місця свого народження.

      У другому випадку громадянство отримує будь-хто, хто народився на території певної держави, незалежно від громадянства батьків. У США наразі діють обидві концепції.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп
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