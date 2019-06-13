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      Польща ймовірно отримає безвіз у США

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      Польща ймовірно отримає безвіз у США
      Польща ймовірно отримає безвіз у США / Getty images

      Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Польща відповідає усе більшій кількості критеріїв, необхідних для приєднання до програми безвізового режиму Visa Waiver.

      Дональд Трамп сказав, що рішення про можливе скасування віз для поляків, ймовірно, буде прийнято протягом 90 днів, пише "Польське радіо".

      Цікаво: Безвізова карта світу для українців: інфографіка

      Американський лідер планує відвідати Польщу у вересні. Можливо саме тоді Трамп і оголосить про безвіз.

      Я думаю, що це чудова ідея, спасибі за цю пропозицію. Ми рухаємося вперед, хоча це складний процес. Ми запрошуємо приєднатися до цієї програми невелику кількість країн, але Польща – одна з них,
      – заявив лідер США.

      Що відомо про програму Visa Waiver? Програма звільнення від візи (VWP) – це програма уряду США, яка дозволяє громадянам конкретних країн подорожувати до Сполучених Штатів для туризму, бізнесу або перебування в дорозі до 90 днів без отримання візи. Уряд США обирає лише високорозвинені країни, враховуючи рівень життя людей та економіку.

      Окрім цього, президенти Польщі і США Анджей Дуда та Дональд Трамп у Вашингтоні підписали декларацію про співпрацю у сфері оборони про присутність збройних сил США на території Польщі. США планують збільшити свою нинішню військову присутність у Польщі більш ніж на 1 тисячу солдатів у найближчому майбутньому.

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      Теги: Новини політики Новини Польщі Новини США Безвізовий режим Дональд Трамп
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