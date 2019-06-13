06:26
13 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Справжня причина частих затримань Навального. Молодь РФ двіжує на честь Сталіна
      Вєсті Кремля
      22:44, 12 червня
      Вєсті.UA: Зеленський-бандерівець розчарував Кадирова і Путіна. Скандальне ЗЕпризначення Бухарєва
      Вєсті.UA
      20:47, 12 червня
      Знущання і побиття: як у Бердянській колонії побудували бізнес на в'язнях
      ЦРУ
      09:00, 12 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ

      США розмістять у Польщі ескадрилью розвідувально-ударних безпілотників MQ-9

      191 Читать новость на русском
      Контингент військових США в Польщі зросте на 1000 осіб
      Контингент військових США в Польщі зросте на 1000 осіб / Фото з відкритих джерел

      США і Польща за підсумками переговорів лідерів двох держав у Вашингтоні домовилися розмістити на території східноєвропейської країни ескадрилью американських розвідувально-ударних безпілотників MQ-9. Також штати розгорнуть на території Польщі передове командування дивізійного рівня та центр бойової підготовки.

      Про це йдеться в поширеній Білим домом декларації про співробітництво в сфері оборони, підписаної в середу президентами Дональдом Трампом і Анджеєм Дудою.

      Читайте також: Дуда: Росія вкотре показує своє неприємне імперське обличчя

      Згідно з домовленостями, створення необхідної інфраструктури буде оплачувати Варшава без залучення засобів Вашингтона.

      Сполучені Штати мають намір ділитися інформацією, отриманою в результаті діяльності цієї ескадрильї, для забезпечення наших завдань в сфері оборони,
      – мовиться в документі.

      У декларації підтверджуються оголошені раніше плани збільшити чисельність американських військ в Польщі на 1 тисячу. Сьогодні контингент американських військових у Польщі налічує 4,5 тисячі осіб. Такі дії мотивуються бажанням зміцнити можливості стримування НАТО, а також забезпечити безпеку США, Польщі та альянсу.

      Також Польща зобов'язалася забезпечити розгортання штабу дивізії США, створити спільний навчальний центр в місті Дравсько-Поморське і в подальшому ще в кількох місцях на території країни.

      12 червня, президенти Польщі та США підписали спільну декларацію щодо військової присутності США в Польщі. І за результатами перемовин дали спільний брифінг для журналістів.

      blog_ava
      "Ангел" Victoria's Secret Лаіс Рібейро показала гарячі фото з відпочинку
      12 червня
      1162
      Теги: Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 12 червня: зміни у партійних списках, нові рейтинги, протести у РФ
      12 червня , 22:22 Головні новини 12 червня: зміни у партійних списках, нові рейтинги, протести у РФ
      2471
      Луганск стал совсем другим – поменялся даже взгляд людей на улице
      12 червня , 22:00 Луганск стал совсем другим – поменялся даже взгляд людей на улице
      Ольга Черненко 518
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      12 червня , 07:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      6159
      Філарет скликає собор для відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине це на томос
      12 червня , 21:01 Філарет скликає собор для відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине це на томос
      Світлана Попова 1596
      Тест на IQ для нардепів та нова назва для України: цікаві і курйозні петиції та сайті президента
      12 червня , 20:33 Тест на IQ для нардепів та нова назва для України: цікаві і курйозні петиції та сайті президента
      Ірина Лаб'як 1087
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук