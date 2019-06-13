США розмістять у Польщі ескадрилью розвідувально-ударних безпілотників MQ-9

США і Польща за підсумками переговорів лідерів двох держав у Вашингтоні домовилися розмістити на території східноєвропейської країни ескадрилью американських розвідувально-ударних безпілотників MQ-9. Також штати розгорнуть на території Польщі передове командування дивізійного рівня та центр бойової підготовки.

Про це йдеться в поширеній Білим домом декларації про співробітництво в сфері оборони, підписаної в середу президентами Дональдом Трампом і Анджеєм Дудою.

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Згідно з домовленостями, створення необхідної інфраструктури буде оплачувати Варшава без залучення засобів Вашингтона.

Сполучені Штати мають намір ділитися інформацією, отриманою в результаті діяльності цієї ескадрильї, для забезпечення наших завдань в сфері оборони,

– мовиться в документі.

У декларації підтверджуються оголошені раніше плани збільшити чисельність американських військ в Польщі на 1 тисячу. Сьогодні контингент американських військових у Польщі налічує 4,5 тисячі осіб. Такі дії мотивуються бажанням зміцнити можливості стримування НАТО, а також забезпечити безпеку США, Польщі та альянсу.

Також Польща зобов'язалася забезпечити розгортання штабу дивізії США, створити спільний навчальний центр в місті Дравсько-Поморське і в подальшому ще в кількох місцях на території країни.

12 червня, президенти Польщі та США підписали спільну декларацію щодо військової присутності США в Польщі. І за результатами перемовин дали спільний брифінг для журналістів.