Дуда: Росія вкотре показує своє неприємне імперське обличчя

Польща не може мати дружніх стосунків з Росією саме через поведінку Росії. Однак Польща хотіла б мати цього "великого сусіда" серед друзів.

Таку позицію висловив президент Польщі Анджей Дуда під час спільного брифінгу з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, пишуть УНН.

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У цей день, 12 червня, президенти Польщі та США підписали спільну декларацію щодо військової присутності США в Польщі. І за результатами перемовин дали спільний брифінг для журналістів.

Я б хотів, щоб Росія була нашим другом. Бо це наш великий сусід. Країна набагато більша, аніж Польща, і з більшим потенціалом,

– сказав на брифінгу Дуда.

Однак польський президент наголосив, що протягом своєї тривалої історії Польща не мала дружніх стосунків з Росією, адже та "завжди хотіла захопити" польські території. Тому досягти дружби між країнами дуже складно.

Росія напала на Грузію, потім у 2014 напала на Україну, і це – факти вже з нещодавньої історії. На жаль, Росія вкотре показує своє недобре і неприємне імперське обличчя,

– заявив президент Польщі.

І додав, що Польща не має наміру і бажання бути частиною сфери впливу Росії.

Президент України Володимир Зеленський 4 червня зустрічався з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Зеленський тоді заявив, що у стосунках з Польщею націлений на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування складних питань історії.