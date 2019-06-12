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      Дуда: Росія вкотре показує своє неприємне імперське обличчя

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      Дональд Трамп та Анджей Дуда зустрілися у Вашингтоні
      Дональд Трамп та Анджей Дуда зустрілися у Вашингтоні / Getty Images

      Польща не може мати дружніх стосунків з Росією саме через поведінку Росії. Однак Польща хотіла б мати цього "великого сусіда" серед друзів.

      Таку позицію висловив президент Польщі Анджей Дуда під час спільного брифінгу з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, пишуть УНН.

      Дивіться також програму Голос Америки: як Трамп і Дуда говорили про створення американської військової бази у Польщі

      У цей день, 12 червня, президенти Польщі та США підписали спільну декларацію щодо військової присутності США в Польщі. І за результатами перемовин дали спільний брифінг для журналістів. 

      Я б хотів, щоб Росія була нашим другом. Бо це наш великий сусід. Країна набагато більша, аніж Польща, і з більшим потенціалом,
      – сказав на брифінгу Дуда.

      Однак польський президент наголосив, що протягом своєї тривалої історії Польща не мала дружніх стосунків з Росією, адже та "завжди хотіла захопити" польські території. Тому досягти дружби між країнами дуже складно.

      Росія напала на Грузію, потім у 2014 напала на Україну, і це – факти вже з нещодавньої історії. На жаль, Росія вкотре показує своє недобре і неприємне імперське обличчя,
      – заявив президент Польщі.

      І додав, що Польща не має наміру і бажання бути частиною сфери впливу Росії.

      Президент України Володимир Зеленський 4 червня зустрічався з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Зеленський тоді заявив, що у стосунках з Польщею націлений на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування складних питань історії.

      blog_ava
      До Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Луценка: текст документа
      12 червня
      8427
      Теги: Новини Польщі Новини Росії Новини США Анджей Дуда
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