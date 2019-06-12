Голос Америки: Трамп і Дуда зустрілися щодо створення американської військової бази у Польщі

У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда у Вашингтоні обговорили можливе створення американської військової бази у Польщі. Про це Трамп заявив перед початком зустрічі, а також уточнив: про надсилання додаткових військ до Європи не йдеться, натомість їх можуть передислокувати з Німеччини.

Також у випуску: Нові дані опитувань громадської думки показують: якщо колишній віце-президент Джо Байден стане кандидатом від демократів за нього готові проголосувати на 11% більше виборців ніж за Дональда Трампа на президентських виборах 2020 року. Президент, реагуючи на тексти медіа, опублікував серію гнівних твітів, я яких назвав журналістів корумпованими, а опитування – неправдивими.

Джерело: 24 канал