Трамп отметил в письме Ким Чен Ына "маленькое извинение" за запуски ракет

Ким Чен Ын "немножко извинился" за испытания ракет малой дальности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, получив и прочитав письмо от лидера КНДР.

Трамп в Twitter сообщил подписчикам, что лидер КНДР "очень мило написал, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только совместные учения США и Южной Кореи завершатся".

Напомним, 30 июня Трамп встретился с Ким Чен Ыном и впервые ступил на землю КНДР: чем это важно

Американский президент рассказал, что в длинном письме Ким Чен Ына есть и "маленькое извинение" за испытания ракет малой дальности. Ын якобы пообещал, что испытания прекратятся сразу по завершению учений США и Южной Кореи.

С нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном совсем скоро! Безъядерная Северная Корея будет одной из самых успешных стран мира!

– отметил Трамп.

In a letter to me sent by Kim Jong Un, he stated, very nicely, that he would like to meet and start negotiations as soon as the joint U.S./South Korea joint exercise are over. It was a long letter, much of it complaining about the ridiculous and expensive exercises. It was..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2019

В апреле 2018 года Пхеньян объявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия и баллистических ракет "с целью развития социалистической экономики страны и повышения уровня жизни населения". Несмотря на это КНДР продолжает ракеты запускать. В частности, только в течении последних двух недель зафиксировали пять таких запусков.

Что известно о встрече Трампа и Ким Чен Ына?Дональд Трамп и Ким Чен Ын уже встречались. Первая встреча президента США и северокорейского лидера состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда лидеры двух стран подписали документ, в котором КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации, а США оказывали гарантии безопасности.



В феврале 2019 года во время второй встречи политиков во Вьетнаме сторонам не удалось достичь прогресса на переговорах: КНДР потребовала у США смягчения санкций. Уже в мае КНДР возобновила ракетные испытания.



Вдруг 12 июня Трамп сообщил, что Ким Чен Ын направил ему письмо и предложил провести новую встречу. Она состоялась 30 июня. Интересно, что во время самой встречи Ким Чен Ын говорил, что идея встретиться принадлежит именно Трампу.



Трамп стал первым из американских президентов, который ступил на территорию КНДР. Но каких бы договоренностей не достигли лидеры тогда, КНДР продолжила запускать ракеты, возмущаясь совместному обучению США и Южной Кореи.