Трамп ожидает спада коронавируса в США уже на следующей неделе

Сейчас США занимает первое место по количеству больных коронавирусом в мире. Однако президент Дональд Трамп убежден, что в течение следующей недели динамика заражения COVID-19 пойдет на спад.

С таким заявлением Трамп выступил в ходе специального брифинга в Белом доме. Видео выступления президент США обнародовал в своем твиттере.

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Он подчеркнул, что США потерпели мощных ударов, однако отдельные регионы "справились невероятно хорошо", и именно это поспособствует победе над болезнью.

На следующей неделе, надеемся, что все начнет идти в обратном направлении,

– отметил американский лидер.

В то же время глава Белого дома отметил, что ситуация является сложной во всем мире, и выразил поддержку британскому премьер-министру Борису Джонсону, который накануне попал с коронавирусом в отделение интенсивной терапии.

Что известно о коронавирусе у Джонсона

5 апреля Бориса Джонсона госпитализировали через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус.

через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус. До того Джонсон заявил, что остается в изоляции, поскольку имеет все еще легкие симптомы коронавируса. Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая людей оставаться дома.

поскольку имеет все еще легкие симптомы коронавируса. Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая людей оставаться дома. Президент США Дональд Трамп обеспокоен состоянием здоровья британского премьер-министра Бориса Джонсона. Глава Белого дома отправил в Лондон представителей ведущих американских фармацевтических компаний.

здоровья британского премьер-министра Бориса Джонсона. Глава Белого дома отправил в Лондон представителей ведущих американских фармацевтических компаний. 7 апреля представитель главы британского правительства заявил, что у Джонсона отсутствует пневмония.

Соединенные Штаты продолжают лидировать в мире по количеству зараженных коронавирусом. По последним данным, инфицировано более 398 тыс. американцев. За последние сутки зарегистрировано больше всего от начала пандемии летальных случаев – 1736, их количество в целом достигло 12 844. В то же время 21 849 больных выздоровели.