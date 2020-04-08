Трамп ожидает спада коронавируса в США уже на следующей неделе
Сейчас США занимает первое место по количеству больных коронавирусом в мире. Однако президент Дональд Трамп убежден, что в течение следующей недели динамика заражения COVID-19 пойдет на спад.
С таким заявлением Трамп выступил в ходе специального брифинга в Белом доме. Видео выступления президент США обнародовал в своем твиттере.
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Он подчеркнул, что США потерпели мощных ударов, однако отдельные регионы "справились невероятно хорошо", и именно это поспособствует победе над болезнью.
На следующей неделе, надеемся, что все начнет идти в обратном направлении,
– отметил американский лидер.
В то же время глава Белого дома отметил, что ситуация является сложной во всем мире, и выразил поддержку британскому премьер-министру Борису Джонсону, который накануне попал с коронавирусом в отделение интенсивной терапии.
Что известно о коронавирусе у Джонсона
- 5 апреля Бориса Джонсона госпитализировали через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус.
- До того Джонсон заявил, что остается в изоляции, поскольку имеет все еще легкие симптомы коронавируса. Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая людей оставаться дома.
- Президент США Дональд Трамп обеспокоен состоянием здоровья британского премьер-министра Бориса Джонсона. Глава Белого дома отправил в Лондон представителей ведущих американских фармацевтических компаний.
- 7 апреля представитель главы британского правительства заявил, что у Джонсона отсутствует пневмония.
Соединенные Штаты продолжают лидировать в мире по количеству зараженных коронавирусом. По последним данным, инфицировано более 398 тыс. американцев. За последние сутки зарегистрировано больше всего от начала пандемии летальных случаев – 1736, их количество в целом достигло 12 844. В то же время 21 849 больных выздоровели.
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