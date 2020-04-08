Трамп очікує спаду коронавірусу у США вже наступного тижня
Наразі США посідає перше місце за кількістю хворих на коронавірус у світі. Однак президент Дональд Трамп переконаний, що впродовж наступного тижня динаміка зараження COVID-19 піде на спад.
З такою заявою Трамп виступив під час спеціального брифінгу у Білому домі. Відео виступу президент США оприлюдни у своєму твіттері.
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Він підкреслив, що США зазнали потужних ударів, однак окремі регіони "впоралися неймовірно добре", і саме це посприяє перемозі над хворобою.
Наступного тижня, сподіваємось, що все почне йти у зворотному напрямку,
– зазначив американський лідер.
Водночас глава Білого дому додав, що ситуація є складною в усьому світі, та висловив підтримку британському прем'єр-міністру Борису Джонсону, який напередодні потрапив з коронавірусом до відділення інтенсивної терапії.
Що відомо про коронавірус у Джонсона
- 5 квітня Бориса Джонсона госпіталізували через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус.
- До того Джонсон заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу. Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома.
- Президент США Дональд Трамп занепокоєний станом здоров'я британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Глава Білого дому відправив до Лондона представників провідних американських фармацевтичних компаній.
- 7 квітня представник глави британського уряду заявив, що у Джонсона відсутня пневмонія.
Сполучені Штати продовжують лідирувати у світі за кількістю заражених коронавірусом. За останніми даними, інфіковано понад 398 тис. американців. За останню добу зареєстровано найбільше від початку пандемії летальних випадків – 1 736, їх кількість загалом сягнула 12 844. Водночас 21 849 хворих одужали.
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