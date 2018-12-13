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      Трамп планирует устроить зятя главой аппарата сотрудников Белого дома, – СМИ

      17 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп рассматривает на должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома своего зятя и старшего советника Джареда Кушнера.

      Об этом сообщило издание The Huffington Post.

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      Отмечается, что Кушнер убеждает Трампа, что хорошо подходит для этой должности, приводя в качестве аргумента свою работу над реформой системы уголовного правосудия, а также что, по его мнению, он способен работать с представителями Демократической партии. Президент США уже встречался с Кушнером для обсуждения такой возможности.

      Белый дом не ответил на просьбу издания прокомментировать перспективы назначения Кушнера на эту должность.

      Трамп отметил, что новое назначение может быть временным. Одним из основных кандидатов на эту должность был действующий руководитель аппарата вице-президента США Ник Айерс, однако он ранее заявил, что не станет занимать этот пост.

      Среди потенциальных кандидатов на должность Келли значатся министр финансов США Стивен Мнучин, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, бывший советник предвыборного штаба Трампа Дэвид Босси, директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвени. В то же время Мнучин и Малвени, дали понять, что не заинтересованы в должности.

      Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 Канал
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