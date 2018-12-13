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      Трамп планує влаштувати зятя главою апарату співробітників Білого дому, – ЗМІ

      43 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп розглядає на посаду керівника апарату співробітників Білого дому свого зятя і старшого радника Джареда Кушнера.

      Про це повідомило видання The Huffington Post.

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      Зазначається, що Кушнер переконує Трампа, що добре підходить для цієї посади, наводячи як аргумент свою роботу над реформою системи кримінального правосуддя, а також те, що, на його думку, він здатний працювати з представниками Демократичної партії. Президент США вже зустрічався з Кушнером для обговорення такої можливості.

      Білий дім не відповів на прохання видання прокоментувати перспективи призначення Кушнера на цю посаду.

      Трамп наголосив, що нове призначення може бути тимчасовим. Одним з основних кандидатів на цю посаду був чинний керівник апарату віце-президента США Нік Айерс, однак він раніше заявив, що не стане займати цей пост.

      Серед потенційних кандидатів на посаду Келлі значаться міністр фінансів США Стівен Мнучін, представник США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер, колишній радник передвиборного штабу Трампа Девід Боссі, директор адміністративно-бюджетного управління Білого дому Мік Малвені. Водночас Мнучін і Малвені, дали зрозуміти, що не зацікавлені у посаді.

      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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