Трамп поблагодарил Россию и Саудовскую Аравию за подписание нефтяного соглашения

Президент США Дональд Трамп поблагодарил страны ОПЕК+, в частности РФ и Саудовскую Аравию за достижение исторического соглашения. В то же время он утверждает, что ОПЕК+ планирует сократить объемы добычи нефти до 20 миллионов баррелей в день.

Об этом американский лидер написал в своем твиттере. По его словам, энергетическая отрасль сможет быстрее восстановить свои позиции после пандемии.

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Мягко говоря, ОПЕК+ намерены сократить объемы добычи до 20 миллионов баррелей в день, а не до 10 миллионов, о которых сейчас сообщается. Спасибо всем, кто работал со мной над тем, чтобы вернуть этот очень большой бизнес на правильный путь, в частности России и Саудовской Аравии,

– написал Трамп.

Having been involved in the negotiations, to put it mildly, the number that OPEC+ is looking to cut is 20 Million Barrels a day, not the 10 Million that is generally being reported. If anything near this happens, and the World gets back to business from the Covid 19..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2020

Что известно про историческое соглашение подписанное странами ОПЕК

12 апреля состоялось экстренное заседание стран ОПЕК+. Состоялось оно в режиме видеоконференции.

В итоге страны ОПЕК+ достигли компромисс с Мексикой и договорились о снижении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Нефть, начав сессию с резким колебаниям цен, в понедельник, 13 апреля, подорожала на 4-5%.

Что этому предшествовало

В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о продлении соглашения, ни об изменении параметров добычи нефти. Россия не хотела соглашаться на дополнительное сокращение добычи, а Саудовская Аравия настаивала на этом, потому что пандемия коронавируса привела к падению спроса на нефть.

Когда же стало известно, что с 1 апреля со всех участников альянса будут сняты обязательства, Саудовская Аравия объявила об увеличении добычи и снижении цен на нефть. И это сразу же обрушило котировки.

Далее стороны начали переговоры по заключению нового соглашения. Последняя встреча стран ОПЕК+ (также в режиме видеоконференции) прошла 9 апреля. Она завершилась принципиальными договоренностями о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.

Правда, заключить соглашение помешала позиция Мексики, которрая соглашалась сокращать только на 100 тысяч баррелей, в то время как ей предлагали сократить на 400 тысяч баррелей в сутки. Не удалось прийти к компромиссу с Мексикой и на энергетической встрече стран G20, прошедшей 10 апреля.

Что такое ОПЕК+?Это международная организация. Ее создали страны, добывающие и экспортирующие нефть. Цель организации - контроль квот добычи на нефть.



В ОПЕК+ входят 13 стран ОПЕК (Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея), а также Россия, Казахстан и Азербайджан. Ключевые производители – Саудовская Аравия и Россия.