Трамп подякував Росії та Саудівській Аравії за підписання нафтової угоди

Президент США Дональд Трамп подякував країнам ОПЕК+, зокрема РФ та Саудівській Аравії за досягнення історичної угоди. Водночас він стверджує, що ОПЕК+ планує скоротити обсяги видобутку нафти до 20 мільйонів барелів на день.

Про це американський лідер написав у своєму твітері. За його словами, енергетична галузь зможе швидше відновити свої позиції після пандемії.

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М'яко кажучи, ОПЕК+ має намір скоротити обсяги видобутку до 20 мільйонів барелів на день, а не до 10 мільйонів, про які зараз повідомляється. Дякую всім, хто працював зі мною над тим, щоби повернути цей дуже великий бізнес на правильний шлях, зокрема Росії та Саудівській Аравії,

– написав Трамп.

Having been involved in the negotiations, to put it mildly, the number that OPEC+ is looking to cut is 20 Million Barrels a day, not the 10 Million that is generally being reported. If anything near this happens, and the World gets back to business from the Covid 19..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2020

Що відомо про історичну угоду підписану країнами ОПЕК

12 квітня відбулося екстрене засідання країн ОПЕК+. Відбулося воно у режимі відеоконференції.

У підсумку країни ОПЕК+ досягли компроміс з Мексикою та домовилися про зниження видобутку нафти на 9,7 мільйона барелів за добу

Нафта, почавши сесію з різких коливань цін, у понеділок, 13 квітня, подорожчала на 4-5%.

Що цьому передувало

На початку березня країни ОПЕК+ не змогли домовитися ні про продовження угоди, ні про зміну параметрів видобутку нафти. Росія не хотіла погоджуватися на додаткове скорочення видобутку, а Саудівська Аравія наполягала на цьому, тому що пандемія коронавірусу привела до падіння попиту на нафту.

Коли ж стало відомим, що з 1 квітня з усіх учасників альянсу будуть знято зобов'язання, Саудівська Аравія оголосила про збільшення видобутку та зниження цін на нафту. І це відразу ж обвалило котирування.

Далі сторони почали переговори щодо укладення нової угоди. Остання зустріч країн ОПЕК+ (також у режимі відеоконференції) пройшла 9 квітня. Завешилася вона завершилася принциповими домовленостями про скорочення видобутку на 10 мільйонів барелів за добу.

Щоправда, укласти угоду завадила позиція Мексики, яка погоджувалася скорочувати тільки на 100 тисяч барелів. Натомість їй пропонували скоротити на 400 тисяч барелів за добу. Не вдалося дійти компромісу з Мексикою і на енергетичній зустріч країн G20, що пройшла 10 квітня.

Що таке ОПЕК+? Це міжнародна організація. Її створили країни, які видобувають та експортують нафту. Мета організації – контроль квот видобутку на нафту.



В ОПЕК+ входять 13 країн ОПЕК (Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Іран, Ірак, Конго, Кувейт, Лівія, Об'єднані Арабські Емірати, Нігерія, Саудівська Аравія, Екваторіальна Гвінея), а також Росія, Казахстан і Азербайджан. Ключові виробники – Саудівська Аравія та Росія.