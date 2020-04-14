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      Трамп подякував Росії та Саудівській Аравії за підписання нафтової угоди

      - Читать новость на русском
      Дональд Трамп / AP

      Президент США Дональд Трамп подякував країнам ОПЕК+, зокрема РФ та Саудівській Аравії за досягнення історичної угоди. Водночас він стверджує, що ОПЕК+ планує скоротити обсяги видобутку нафти до 20 мільйонів барелів на день.

      Про це американський лідер написав у своєму твітері. За його словами, енергетична галузь зможе швидше відновити свої позиції після пандемії.

      Цікаво Країни ОПЕК+ погодили рекордне зниження видобутку нафти: як це вплинуло на ціну сировини

      М'яко кажучи, ОПЕК+ має намір скоротити обсяги видобутку до 20 мільйонів барелів на день, а не до 10 мільйонів, про які зараз повідомляється. Дякую всім, хто працював зі мною над тим, щоби повернути цей дуже великий бізнес на правильний шлях, зокрема Росії та Саудівській Аравії,
      – написав Трамп.

      Що відомо про історичну угоду підписану країнами ОПЕК

      • 12 квітня відбулося екстрене засідання країн ОПЕК+. Відбулося воно у режимі відеоконференції.
      • У підсумку країни ОПЕК+ досягли компроміс з Мексикою та домовилися про зниження видобутку нафти на 9,7 мільйона барелів за добу
      • Нафта, почавши сесію з різких коливань цін, у понеділок, 13 квітня, подорожчала на 4-5%.

      Що цьому передувало

      • На початку березня країни ОПЕК+ не змогли домовитися ні про продовження угоди, ні про зміну параметрів видобутку нафти. Росія не хотіла погоджуватися на додаткове скорочення видобутку, а Саудівська Аравія наполягала на цьому, тому що пандемія коронавірусу привела до падіння попиту на нафту.
      • Коли ж стало відомим, що з 1 квітня з усіх учасників альянсу будуть знято зобов'язання, Саудівська Аравія оголосила про збільшення видобутку та зниження цін на нафту. І це відразу ж обвалило котирування.
      • Далі сторони почали переговори щодо укладення нової угоди. Остання зустріч країн ОПЕК+ (також у режимі відеоконференції) пройшла 9 квітня. Завешилася вона завершилася принциповими домовленостями про скорочення видобутку на 10 мільйонів барелів за добу.
      • Щоправда, укласти угоду завадила позиція Мексики, яка погоджувалася скорочувати тільки на 100 тисяч барелів. Натомість їй пропонували скоротити на 400 тисяч барелів за добу. Не вдалося дійти компромісу з Мексикою і на енергетичній зустріч країн G20, що пройшла 10 квітня.

      Що таке ОПЕК+? Це міжнародна організація. Її створили країни, які видобувають та експортують нафту. Мета організації – контроль квот видобутку на нафту.

      В ОПЕК+ входять 13 країн ОПЕК (Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Іран, Ірак, Конго, Кувейт, Лівія, Об'єднані Арабські Емірати, Нігерія, Саудівська Аравія, Екваторіальна Гвінея), а також Росія, Казахстан і Азербайджан. Ключові виробники – Саудівська Аравія та Росія.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини США ОПЕК Обвал цін на нафту Нафта Дональд Трамп
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