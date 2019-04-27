Трамп предложил РФ отказаться от ядерного оружия: появилась реакция Кремля

В Кремле считают, что в словах Дональда Трампа об отказе крупнейших мировых держав от ядерного оружия нет конкретики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти США не обсуждали с российской стороной идею отказа от ядерного оружия. Об этом сообщило агентство"Интерфакс".

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"Было бы идеально очистить весь мир от ядерного оружия... И все-таки не забывайте о сдерживающем паритете, который является гарантом того, что никто не проявит сумасшествие и не сделает какую-то ужасную ошибку", – пояснил Песков.

Он сказал, что трудно воспринимать общие слова лидера США и требует конкретики.

Относительно серьезной инициативы, то это пока никак оценивать нельзя, потому что нет конкретики,

– добавил пресс-секретарь Путина.

К слову, 26 апреля Дональд Трамп в интервью изданию Fox News заявив,что хочет, чтобы США, Россия и Китай отказались от ядерного оружия. Он сказал: "Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него".

Страны, которые имеют ядерное оружие