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      Трамп доставил Белому дому немало хлопот, – СМИ

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / stern.de

      В течение первых двух лет у власти в США Дональд Трамп "переписал правила президентства и столичные нормы", отбросив кодексы поведения и традиции, которые хранились в стране уже длительное время. Все это бьет по авторитету Белого дома.

      Об этом сообщило издание Associated Press.

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      Трамп подорвал институт президентства. Он не относит себя к длинному списку президентов, которые передают эстафету преемнику. Он использует власть в дополнение к своей личности,
      – прокомментировал историк Дуглас Бринкли.

      Он также убежден, что ни один будущий президент в США не будет подражать ему.

      Дуглас Брінклі
      Дуглас Бринкли

      Американские журналисты отметили, что ранее в США считали, что после предвыборной кампании Трамп отойдет от своего стиля поведения и как только вступит в должность станет таким, "как и подходит быть президенту". Сейчас никто на это не надеется.

      Сам Трамп считает, что его непредсказуемость привлекает внимание американцев и способствует его успеху.

      Трамп

      Дональд Трамп

      С первых дней пребывания у власти Трамп неоднократно делал ложные заявления. Он заявлял о наибольшем уменьшении налогов в истории, чего в действительности не было. Убеждал, что экономика США – лучшая за все время существования государства. Хотя, это тоже не так, объяснили в Associated Press.

      И добавили: недавно, после резкого одностороннего решения вывести войска США из Сирии, Трамп сообщил, что Россия не довольна таким решением, в то время как ранее президент России Владимир Путин приветствовал этот шаг.

      "Трамп – уникальный президент. Он не знает истории и ведет себя так, как до него не делал еще никто из президентов. Однако он – это все, что мы имеем", – подытожил Бринкли.

      Напомним, 22 декабря правительство США временно остановил свою работу, поскольку законодателям не удалось достичь компромисса по финансированию. Это явление, которое называют "шатдаун", происходит в стране уже не первый в 2018 году.

      В частности, в конце января все федеральные ведомства страны частично прекратили работу из-за отсутствия финансирования, поскольку Конгресс не принял бюджет. Кроме того, в начале февраля история повторилась – Конгресс опять не сумел принять вовремя бюджет, и все федеральные учреждения вновь прекратили свою работу.

      Теги: Новости политики СМИ Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 Канал
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