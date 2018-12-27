Трамп завдав Білому дому чимало збитків, – ЗМІ

Впродовж перших двох років при владі у США Дональд Трамп "переписав правила президентства та столичні норми", відкинувши кодекси поведінки й традиції, які зберігалися у країні вже тривалий час. Все це б'є по авторитету Білого дому.

Про це повідомило видання Associated Press.

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Трамп підірвав інститут президентства. Він не відносить себе до довгого списку президентів, які передають естафету наступникові. Він використовує владу в додаток до своєї особи,

— прокоментував історик Дуглас Брінклі.

Він також переконаний, що жоден майбутній президент у США не буде наслідувати його.



Дуглас Брінклі

Американські журналісти зазначили, що раніше в США вважали, що після передвиборної кампанії Трамп відійде від свого стилю поведінки і як тільки вступить на посаду стане таким, "як і пасує бути президенту". Зараз ніхто вже на це не сподівається.

Сам Трамп вважає, що його непередбачуваність привертає увагу американців і сприяє його успіху.



Дональд Трамп

З перших днів перебування при владі Трамп неодноразово робив неправдиві заяви. Він заявляв про найбільше зменшення податкові в історію, чого насправді не було. Переконував, що економіка США – найкраща за весь час існування держави. Хоча, це також не так, пояснили в Associated Press.

Й додали: нещодавно, після різкого одностороннього рішення вивести війська США з Сирії, Трамп повідомив, що Росія не задоволена таким рішенням, в той час як раніше президент Росії Володимир Путін вітав цей крок.

"Трамп – унікальний президент. Він не знає історії й поводиться так, як до нього не робив ще ніхто з президентів. Проте він – це все, що ми маємо", – підсумував Брінклі.

Нагадаємо, 22 грудня уряд США тимчасово зупинив свою роботу, оскільки законодавцям не вдалося досягти компромісу щодо фінансування. Це явище, яке називають "шатдаун", відбувається в країні вже не вперше у 2018 році.

Зокрема, наприкінці січня усі федеральні відомства країни частково припинили роботу через відсутність фінансування, оскільки Конгрес не ухвалив бюджет. Крім того, на початку лютого історія повторилась – Конгрес знову не зумів ухвалити вчасно бюджет, і усі федеральні установи знову припинили свою роботу.