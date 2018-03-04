Трамп пригрозил Евросоюзу новым налогом
Президент США Дональд Трамп решил продолжить торговые войны с другими странами. На этот раз – с Евросоюзом, пригрозив пошлиной на авто из ЕС.
Соответствующий твит Дональд Трамп разместил у себя в Twitter.
Трамп заявил, что из-за ограничений со стороны ЕС, США не могут продавать там свои автомобили. Он это назвал "большим торговым дисбалансом".
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Стоит отметить, что ранее Трамп анонсировал пошлину в размере 25 процентов на импортную сталь и 10 процентов на алюминий. Из-за чего у Евросоюзе заявили, что готовят меры.
Источник: 24 Канал
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