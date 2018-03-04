Трамп пригрозил Евросоюзу новым налогом

Президент США Дональд Трамп решил продолжить торговые войны с другими странами. На этот раз – с Евросоюзом, пригрозив пошлиной на авто из ЕС.

Соответствующий твит Дональд Трамп разместил у себя в Twitter.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 березня 2018 р.

Трамп заявил, что из-за ограничений со стороны ЕС, США не могут продавать там свои автомобили. Он это назвал "большим торговым дисбалансом".

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Стоит отметить, что ранее Трамп анонсировал пошлину в размере 25 процентов на импортную сталь и 10 процентов на алюминий. Из-за чего у Евросоюзе заявили, что готовят меры.