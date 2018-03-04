Трамп пригрозив Євросоюзу новим податком

Президент США Дональд Трамп вирішив продовжити торгівельні війни з іншими країнами. Цього разу – з Євросоюзом, пригрозивши митом на авто з ЄС.

Відповідний твіт Дональд Трамп розмістив у себе в Twitter.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 березня 2018 р.

Трамп заявив, що через обмеження зі сторони ЄС, США не можуть продавати там свої автомобілі. Він це назвав "великим торгівельним дисбалансом".

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Варто зазначити, що раніше Трамп анонсував мито у розмірі 25 відсотків на імпортну сталь та 10 відсотків на алюміній. Через що у Євросоюзі заявили, що готують заходи у відповідь.