Трамп пригрозив Євросоюзу новим податком
Президент США Дональд Трамп вирішив продовжити торгівельні війни з іншими країнами. Цього разу – з Євросоюзом, пригрозивши митом на авто з ЄС.
Відповідний твіт Дональд Трамп розмістив у себе в Twitter.
Трамп заявив, що через обмеження зі сторони ЄС, США не можуть продавати там свої автомобілі. Він це назвав "великим торгівельним дисбалансом".
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Варто зазначити, що раніше Трамп анонсував мито у розмірі 25 відсотків на імпортну сталь та 10 відсотків на алюміній. Через що у Євросоюзі заявили, що готують заходи у відповідь.
Джерело: 24 Канал
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