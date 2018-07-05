Трамп призвал страны ОПЕК снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК немедленно снизить цены на топливо.

Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

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"Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут и они мало что с этим делают. Во всяком случае, они повышают цены, пока США защищает многих их членов за очень небольшие деньги. Это должно быть двустороннее взаимодействие. Снизьте цены прямо сейчас!", – отметил глава Белого дома.