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Трамп намеревался организовать военное вторжение в одну из стран мира, – СМИ

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СМИ узнали о намерениях Трамп осуществить военное вторжение в Венесуэлу
СМИ узнали о намерениях Трамп осуществить военное вторжение в Венесуэлу / Getty Images

В прошлом году в августе Президент США Дональд Трамп на одном из совещаний в Белом доме спросил своих ведущих советников по международной политике, можно ли организовать вторжение в Венесуэлу. Тогда на встрече обсуждались дипломатические санкции, которые Соединенные Штаты вводили против автократического правительства этой латиноамериканской страны, которая тогда переживала политический кризис.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации американского лидера, знакомые с ситуацией.

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Отмечается, что на той встрече присутствовал тогдашний советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер, который решительно настоял на том, что военное вторжение в Венесуэлу может иметь негативный отголосок. Кроме того, по его словам, такие радикальные действия вызвали бы недовольство у союзников Вашингтона в регионе.

"Военные действия в отношении Венесуэлы обернутся значительной эскалацией по сравнению с исключительно дипломатическими и санкционными мерами со стороны США, направленным на преодоление политического и экономического кризиса, которые охватили эту южноамериканскую страну", – подчеркивал Макмастер.

Касательно таких слов президент США в свою очередь вспомнил похожие успешные операции в Панаме и Гренаде в 1980-х годах.

В то же время другой чиновник отметил, что "не было ни одного угрожающего плана о военном ударе". Как подчеркнул он, Трамп только произнес свои мысли в слух.

По информации AP, Трамп хотел осуществить вышеупомянутое вторжение, поскольку "подвластная кризису Венесуэла угрожает национальной безопасности США".

"Президент Трамп вернулся к своим высокопоставленным советникам и задал вопрос, что сбило всех с толку: если подвластная кризису Венесуэла угрожает национальной безопасности США, почему Соединенные Штаты не могут просто ввести военных в эту проблемную страну? – убеждает чиновник, присутствовавший во время консультаций.

Подчеркивается, что такое заявление шокировало и тогдашнего госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который также посетил мероприятие.

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По словам собеседника агентства, Трамп не отказался от этой идеи, и, хотя непосредственных распоряжений о подготовке вторжения не было, президент США несколько раз после совещания рассуждал о "военном решении" вопроса Венесуэлы и ее лидера Николаса Мадуро.

Также Трамп обсуждал этот вопрос в разговоре с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом, а в сентябре 2017 года выносил эту тему на обсуждение во время неофициального ужина с представителями четырех латиноамериканских стран. Причем его заранее предупреждали, чтобы он не нарушал эту тему, однако президент США не прислушался к мнению своих советников.

Добавим, в Белом доме отказались комментировать эту тему, а в Национальном совете по безопасности снова напомнили, что в Вашингтоне в свое время действительно допускали несколько вариантов развития событий вокруг Венесуэлы.

Напомним, в августе 2017 года президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон может принять решение о применении военной силы в конфликте вокруг Венесуэлы. Впоследствии аргентинский лидер Маурисио Макри на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом подчеркнул, что такие шаги недопустимы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро со своей стороны обратился к России и Ватикану, чтобы те помогли отбить "военную угрозу" со стороны Вашингтона.

Теги: Новости США Новости политики Дональд Трамп Венесуэла война
Источник: 24 Канал
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