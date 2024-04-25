Трамп всегда был плохим стратегом, но в некоторых моментах гениальный ситуативник. Что же побудило кандидата в президенты США довольно резко изменить позицию 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.

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"Влюбляться в решение Трампа не стоит. Он как флюгер, куда ветер подует, туда и будет менять свою позицию", – отметил Рейтерович.

Есть 3 момента

Экс-глава Белого дома чувствует, как меняется настроение в краткосрочной перспективе. В последнее время в Соединенных Штатах Америки усилилось настроение в контексте Украины. Война в нашей стране снова появилась в пятерке вопросов, которые важны для американцев.

А вообще, вопрос американского лидерства и демократии для многих американцев играет определенную роль. Поэтому Трамп прекрасно ухватил этот тренд и решил быть на стороне тех, кто будет его положительно реализовывать,

– отметил политолог.

К тому же у Трампа уже не такая хорошая ситуация с рейтингами. Ранее экс-президент США на 5% опережал Джозефа Байдена, но теперь они идут ноздря в ноздрю. В дальнейшем ситуация будет меняться, судя по всему, не очень позитивно для Трампа.

Части американцев не очень нравилась неопределенность кандидата в президенты США в отношении России или обвинения в том, что Трамп чуть ли не агент Кремля.

Третий момент – утилитарный,

– заметил Рейтерович.

У экс-лидера США раскол внутри партии. Часть избирателей Республиканской партии голосовала на праймере за Никки Хейли. Они поддерживали классический республиканизм в том понимании, что активная проактивная внешняя политика – это политика интернационального демократизма, о которой еще говорил Джордж Буш младший.

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли была главной конкуренткой Трампа в борьбе за выдвижение в кандидаты от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году.

Он фактически придумал этот термин, когда Соединенные Штаты ведут за собой, выступают лидером, объединяют, отстаивают демократию и тому подобное. Избиратели Хейли хотели четкого позиционирования.

"У нее оно было, а у Трампа – нет. Поэтому ему надо бороться за избирателей, потому что они не то что придут и проголосуют за Байдена – нет, но они просто не придут на выборы и это для него будет плохой историей. Поэтому Трамп изменил свои подходы, согласовал все это с Джонсоном", – добавил политолог.

Позиция Трампа по Украине