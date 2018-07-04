Яковина рассказал, как Трамп может сломать систему безопасности Европы

В последние дни Трамп без устали ругает союзников по НАТО за слишком низкие расходы на оборону. По его словам, он не понимает, почему должен оплачивать оборону своих европейских союзников и Канады, если они сами не хотят о себе заботиться. По информации американской прессы, Белый дом всерьез думает о выводе американских войск из Германии.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

Читайте также: Эксперт назвал риски для Украины на переговорах Трампа и Путина

"Трамп считает, что немцы совсем уже расслабились под американской защитой и не хотят платить за свою оборону. Если такой вывод произойдет, это будет геополитическое событие, которое можно сравнить с развалом Варшавского договора", – рассказал журналист.

Яковина отметил, что Трамп хочет не просто убрать войска из Германии, а перекинуть их в соседнюю Польшу. Правда, там ничего не готово для приема 35 тысяч американцев со всем хозяйством, но президента это не смущает. Для Европы все эти движения являются настоящим шоком.

США на их глазах ломают систему безопасности, которая исправно работала почти 80 лет. К тому же, одним из главных бенефициаров этой системы были даже не европейцы, а сами американцы. Они получили в Европе верных союзников, долгий период международного мира и стабильности, которые вылились в десятилетия процветания и экономического роста,

– подчеркнул журналист.

По словам Яковины, закономерным итогом стало глобальное лидерство США: экономическое, технологическое, научное и даже культурное.

"Неужели статус главной страны мира не стоит денег, заплаченных за оборону Европы? Трамп, похоже, считает, что нет, у него есть ценности поважнее. А именно – он сам и его переизбрание на новый срок. Для этого он должен постоянно доставать европейцев, трясти с них деньги и указывать на их ненужность. Не очень образованные и глупые избиратели американского лидера очень любят такое отношение к заумным (как они считают) европейцам", – добавил журналист.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 4 июля 2018 года