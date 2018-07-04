Яковина розповів, як Трамп може зламати систему безпеки Європи

В останні дні Трамп невтомно лає союзників по НАТО за занадто низькі витрати на оборону. За його словами, він не розуміє, чому повинен оплачувати оборону своїх європейських союзників і Канади, якщо вони самі не бажають про себе піклуватися. За інформацією американської преси, Білий дім серйозно думає про виведення американських військ з Німеччини.

Про це у своєму блозі "Безумный мир" розповів Іван Яковина.

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"Трамп вважає, що німці зовсім вже розслабилися під американським захистом і не хочуть платити за свою оборону. Якщо такий висновок відбудеться, це буде геополітична подія, яку можна порівняти з розвалом Варшавського договору", – розповів журналіст.

Яковина відзначив, що Трамп хоче не просто прибрати війська з Німеччини, а перекинути їх до сусідньої Польщі. Щоправда, там нічого не готово для прийому 35 тисяч американців з усім господарством, але президента це не бентежить. Для Європи всі ці рухи є справжнім шоком.

США на їхніх очах ламають систему безпеки, яка справно працювала майже 80 років. До того ж, одним з головних бенефіціарів цієї системи були навіть не європейці, а самі американці. Вони отримали в Європі вірних союзників, довгий період міжнародного миру і стабільності, які вилилися в десятиліття процвітання та економічного зростання,

– наголосив журналіст.

За словами Яковини, закономірним підсумком стало глобальне лідерство США: економічне, технологічне, наукове і навіть культурне.

"Невже статус головної країни світу не вартий грошей, заплачених за оборону Європи? Трамп, схоже, вважає, що немає, у нього є цінності важливіші. А саме – він сам і його переобрання на новий термін. Для цього він повинен постійно діставати європейців, трясти з них гроші і вказувати на їхню непотрібність. Не дуже освічені й дурнуваті виборці американського лідера дуже люблять таке ставлення до зарозумілих (як вони вважають) європейців", – додав журналіст.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 4 липня 2018