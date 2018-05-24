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США высылает из страны венесуэльских дипломатов: известна причина

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США высылает из страны двух дипломатов из Венесуэлы
США высылает из страны двух дипломатов из Венесуэлы / Фото из открытых источников

США объявили персонами нон грата двух дипломатов из Венесуэлы в ответ на решение президента страны Николаса Мадуро объявить американских представителей дипведомств персонами нон грата.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

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Обвинения со стороны режима Мадуро неоправданные: наши сотрудники посольства выполняли свои официальные обязанности ответственно и согласно дипломатической практике и положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях,
– говорится в заявлении.

Отмечается, что венесуэльским дипломатам предложили покинуть Соединенные Штаты в течение 48 часов.

В частности, Вашингтон высылает из страны поверенного в делах Венесуэлы в США и венесуэльского генконсула в Хьюстоне.

Напомним, после переизбрания действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро на второй шестилетний срок, по меньшей мере 14 стран приняли решение об отзыве своих послов из страны.

Теги: Новости политики Новости США Венесуэла
Источник: 24 Канал
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