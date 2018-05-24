США висилає з країни венесуельських дипломатів: відома причина

США оголосили персонами нон грата двох дипломатів з Венесуели у відповідь на рішення президента країни Ніколаса Мадуро оголосити американських представників дипвідомств персонами нон грата.

Про це йдеться в заяві прес-служби Держдепартаменту США.

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Звинувачення з боку режиму Мадуро невиправдані: наші співробітники посольства виконували свої офіційні обов'язки відповідально і згідно з дипломатичною практикою і положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини,

– йдеться в заяві.

Зазначається, що венесуельським дипломатам запропонували покинути Сполучені Штати протягом 48 годин.

Зокрема, Вашингтон висилає з країни повіреного у справах Венесуели в США і венесуельського генконсула в Х'юстоні.

Нагадаємо, після переобрання чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро на другий шестирічний термін, щонайменше 14 країн прийняли рішення про відкликання своїх послів з країни.