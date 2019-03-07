Трамп прокомментировал данные о восстановлении ракетного полигона в КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что "будет очень разочарован" в случае подтверждения данных о восстановлении ракетного полигона Сохэй в КНДР.

Аналитики со ссылкой на спутниковые снимки от 2 марта отмечали "быстрое восстановление" северокорейского ракетного полигона, где ранее проводились испытания межконтинентальной баллистической ракеты Хвансон. Издание New York Post отметил, что работы, которые начались примерно 16 марта, велись на стартовой площадке комплекса, а также на полигоне для испытания ракетных двигателей.

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Один из авторов доклада отметил, что деятельность северокорейских рабочих напоминает подготовку к ракетному испытанию, хотя на снимках "пока не видно, как ракета перемещается на стартовую площадку".

В тот же день помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что если Пхеньян не готов к денуклеаризации, КНДР "не получит послабления по наложенным ранее экономическим санкциям".

Если данные экспертов верны, восстановление полигона началось еще до второй встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая состоялась в Ханое 27-28 февраля. Ранее Центр стратегических и международных исследований сообщал об обнаружении на территории КНДР 16 секретных ракетных баз, где ведется активная работа, но Белый дом назвал эти сообщения недостоверными.

Трамп отметил, что это серьезная проблема, требующая решения, одновременно он отметил, что отношения между странами остаются "прекрасными".