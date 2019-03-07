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      Трамп прокоментував дані про відновлення ракетного полігону в КНДР

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

      Президент США Дональд Трамп заявив, що "буде дуже розчарований" у разі підтвердження даних про відновлення ракетного полігону Сохей в КНДР.

      Аналітики з посиланням на супутникові знімки від 2 березня відзначали "швидке відновлення" північнокорейського ракетного полігону, де раніше проводилися випробування міжконтинентальної балістичної ракети Хвансон. Видання New York Post зазначило, що роботи, які почалися приблизно 16 березня, велися на стартовому майданчику комплексу, а також на полігоні для випробування ракетних двигунів.

      Читайте також: КНДР відновить ядерний майданчик, який обіцяла ліквідувати на вимогу США

      Один з авторів доповіді зазначив, що діяльність північнокорейських робочих нагадує підготовку до ракетного випробування, хоча на знімках "поки не видно, як ракета переміщується на стартовий майданчик". 

      У той же день помічник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що якщо Пхеньян не готовий до денуклеаризації, КНДР "не отримає послаблення за накладеними раніше економічними санкціями".

      Якщо дані експертів вірні, відновлення полігону почалося ще до другої зустрічі лідерів США і КНДР Дональда Трампа і Кім Чен Ина, яка відбулася в Ханої 27-28 лютого. Раніше Центр стратегічних і міжнародних досліджень повідомляв про виявлення на території КНДР 16 секретних ракетних баз, де ведеться активна робота, але Білий дім назвав ці повідомлення недостовірними.

      Трамп наголосив, що це серйозна проблема, яка потребує вирішення, водночас він зазначив, що стосунки між країнами залишаються "чудовими".

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      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США КНДР Ядерна безпека
      Джерело: 24 Канал
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