20:30
6 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як росіяни їдять зі смітників. Звєрєв – наступник Путіна
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 березня
      Вєсті.UA: Невловимий Труханов. Лайфхак як не помітити 84 кілограмів героїну
      Вєсті.UA
      19:49, сьогодні
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      КНДР відновить ядерний майданчик, який обіцяла ліквідувати на вимогу США

      190 Читать новость на русском
      Кім Чен Ин
      Кім Чен Ин / Getty Images

      Північна Корея вирішила відновити роботу ядерного майданчика для запуску ракет у Сохе, який планувала закрити за результатами першого саміту США – КНДР у червні 2018 року.

      Очевидно, таке рішення спровокувала друга – невдала – зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина, адже полігон частково вже встигли розібрати, пише AP з посиланням на джерела у розвідці. 

      Читайте також: США можуть посилити санкції проти Венесуели та КНДР

      12 червня 2018-ого у Сінгапурі відбулась історична зустріч американського президента та північнокорейського лідера після численних погроз в бік одне одного. Під час саміту глави держав домовилися про мир та звільнення Корейського півострова від ядерної зброї (чого не сталось). 

      Другий саміт США – КНДР відбувався 27-28 лютого у Ханої (В'єтнам). Дональд Трамп назвав зустріч продуктивною, проте США не наважились підписати жодних угод з Північною Кореєю. А ще відмовились знімати з країни санкції.

      Результати саміту вдалими назвати складно:

      1. Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ином не досягли жодних угод щодо відмови Північної Кореї від ядерної зброї на саміті в Ханої.
      2. КНДР хотіла, аби США повністю зняли санкції з країни в обмін на денуклеаризацію в окремих районах Північної Кореї. США на це не погодились.
      3. За словами Трампа, КНДР не поновить випробовування ракет та ядерної зброї.
      4. Держсекретар США Майк Помпео натякнув, що переговори щодо денуклеаризації КНДРпродовжаться найближчими тижнями, відтак сподіваються досягти прогресу у цьому питанні. Проте коли саме відбудуться наступні переговори і у якому форматі – не уточнив.

      Крім того, переговори між Трампом та Ином завершились раніше, ніж планувалось. Все – через секретний завод зі збагачення урану під Пхеньяном, про який дізнались США. Штати висунули вимогу його закрити. Кім Чен Ин відмовився. 

      Зазначимо, що збагачений ураній може використовуватися для розробки ядерних бомб. За різними оцінками, КНДР має арсенал від 20 до 60 ядерних боєголовок, які є потенційною загрозою США, якщо їх встановити на міжконтинентальні балістичні ракети.

      blog_ava
      Порошенко терміново зібрав РНБО
      сьогодні
      17700
      Теги: Новини політики КНДР Ядерна безпека
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      сьогодні , 17:03 Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      Юрій Бутусов 144
      Про військову техніку Росії на Донбасі та місця дислокації терористів
      сьогодні , 15:00 Про військову техніку Росії на Донбасі та місця дислокації терористів
      Дмитро Снєгирьов 1035
      Книга відгуків і пропозицій пішла у забуття
      сьогодні , 14:30 Книга відгуків і пропозицій пішла у забуття
      Ірина Поліщук 1368
      Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
      сьогодні , 14:01 Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
      Ірина Буртик 1217
      Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      сьогодні , 13:00 Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      Леонід Остальцев 2090
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук