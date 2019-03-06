КНДР відновить ядерний майданчик, який обіцяла ліквідувати на вимогу США

Північна Корея вирішила відновити роботу ядерного майданчика для запуску ракет у Сохе, який планувала закрити за результатами першого саміту США – КНДР у червні 2018 року.

Очевидно, таке рішення спровокувала друга – невдала – зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина, адже полігон частково вже встигли розібрати, пише AP з посиланням на джерела у розвідці.

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12 червня 2018-ого у Сінгапурі відбулась історична зустріч американського президента та північнокорейського лідера після численних погроз в бік одне одного. Під час саміту глави держав домовилися про мир та звільнення Корейського півострова від ядерної зброї (чого не сталось).

Другий саміт США – КНДР відбувався 27-28 лютого у Ханої (В'єтнам) . Дональд Трамп назвав зустріч продуктивною, проте США не наважились підписати жодних угод з Північною Кореєю. А ще відмовились знімати з країни санкції.

Результати саміту вдалими назвати складно:

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ином не досягли жодних угод щодо відмови Північної Кореї від ядерної зброї на саміті в Ханої. КНДР хотіла, аби США повністю зняли санкції з країни в обмін на денуклеаризацію в окремих районах Північної Кореї. США на це не погодились. За словами Трампа, КНДР не поновить випробовування ракет та ядерної зброї. Держсекретар США Майк Помпео натякнув, що переговори щодо денуклеаризації КНДР продовжаться найближчими тижнями, відтак сподіваються досягти прогресу у цьому питанні. Проте коли саме відбудуться наступні переговори і у якому форматі – не уточнив.

Крім того, переговори між Трампом та Ином завершились раніше, ніж планувалось. Все – через секретний завод зі збагачення урану під Пхеньяном, про який дізнались США. Штати висунули вимогу його закрити. Кім Чен Ин відмовився.

Зазначимо, що збагачений ураній може використовуватися для розробки ядерних бомб. За різними оцінками, КНДР має арсенал від 20 до 60 ядерних боєголовок, які є потенційною загрозою США, якщо їх встановити на міжконтинентальні балістичні ракети.