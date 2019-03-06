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      КНДР возобновит ядерную площадку, которую обещала ликвидировать по требованию США

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      Ким Чен Ын
      Ким Чен Ын / Getty Images

      Северная Корея решила возобновить работу ядерной площадки для запуска ракет в Сохе, которую планировали закрыть по результатам первого саммита США – КНДР в июне 2018 года.

      Очевидно, такое решение спровоцировала вторая – неудачная – встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, ведь полигон частично уже успели разобрать, пишет AP со ссылкой на источники в разведке.

      Читайте также: США могут усилить санкции против Венесуэлы и КНДР

      12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась историческая встреча американского президента и северокорейского лидера после многочисленных угроз в сторону друг друга. Во время саммита главы государств договорились о мире и освобождении Корейского полуострова от ядерного оружия (чего не случилось).

      Второй саммит США – КНДР проходил 27-28 февраля в Ханое (Вьетнам). Дональд Трамп назвал встречу продуктивной, однако США не решились подписать никаких соглашений с Северной Кореей. А еще отказались снимать со страны санкции.

      Результаты саммита удачными назвать сложно:

      1. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ыном не достигли никаких соглашений относительно отказа Северной Кореи от ядерного оружия на саммите в Ханое.
      2. КНДР хотела, чтобы США полностью сняли санкции со страны в обмен на денуклеаризацию в отдельных районах Северной Кореи. США на это не согласились.
      3. По словам Трампа, КНДР не возобновит испытания ракет и ядерного оружия.
      4. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что переговоры по денуклеаризации КНДР продолжатся в ближайшие недели, поэтому надеются достичь прогресса в этом вопросе. Однако когда именно состоятся следующие переговоры и в каком формате – не уточнил.

      Кроме того, переговоры между Трампом и Ыном завершились раньше, чем планировалось. Все – из-за секретного завода по обогащению урана под Пхеньяном, о котором узнали США. Штаты выдвинули требование его закрыть. Ким Чен Ын отказался.

      Отметим, что обогащенный ураний может использоваться для разработки ядерных бомб. По разным оценкам, КНДР имеет арсенал от 20 до 60 ядерных боеголовок, которые являются потенциальной угрозой США, если их установить на межконтинентальные баллистические ракеты.

      blog_ava
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      Теги: Ядерная безопасность КНДР Новости политики
      Источник: 24 Канал
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