Трамп прокомментировал информацию о прослушке своих телефонов

Глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что игнорирует предупреждения спецслужб об угрозе прослушивания и пользуется личным мобильным телефоном.

Так Дональд Трамп отреагировал на статью The New York Times о том, что Россия и Китай могут его прослушивать.

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Также он отметил, что вообще очень редко пользуется сотовым телефоном.

The New York Times опубликовала очередную фейкову историю о том, что Россия и Китай (здорово, что они наконец включили и Китай) прослушивают мой сотовый телефон. Только я редко пользуюсь сотовым телефоном. А когда все же делаю это, то говорю только по проверенным спецслужбами телефону. Я люблю обычные телефоны. Это просто очередная фейковая новость,

– написал Трамп в своем Twitter.

The New York Times has a new Fake Story that now the Russians and Chinese (glad they finally added China) are listening to all of my calls on cellphones. Except that I rarely use a cellphone, & when I do it’s government authorized. I like Hard Lines. Just more made up Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 жовтня 2018 р.

Напомним, издание New York Times со ссылкой на собственный источник написали, что данные американской разведки свидетельствуют, что Китай и Россия прослушивают телефонные разговоры президента США Дональда Трампа. Отмечается, что иностранные спецслужбы пытаются использовать в своих интересах информацию, которую они узнают из личных разговоров президента. Разведка изучает, как Трамп думает, какие аргументы его убеждают и к кому он прислушивается.