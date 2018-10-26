Трамп прокомментировал информацию о прослушке своих телефонов
Глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что игнорирует предупреждения спецслужб об угрозе прослушивания и пользуется личным мобильным телефоном.
Так Дональд Трамп отреагировал на статью The New York Times о том, что Россия и Китай могут его прослушивать.
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Также он отметил, что вообще очень редко пользуется сотовым телефоном.
The New York Times опубликовала очередную фейкову историю о том, что Россия и Китай (здорово, что они наконец включили и Китай) прослушивают мой сотовый телефон. Только я редко пользуюсь сотовым телефоном. А когда все же делаю это, то говорю только по проверенным спецслужбами телефону. Я люблю обычные телефоны. Это просто очередная фейковая новость,
– написал Трамп в своем Twitter.
Напомним, издание New York Times со ссылкой на собственный источник написали, что данные американской разведки свидетельствуют, что Китай и Россия прослушивают телефонные разговоры президента США Дональда Трампа. Отмечается, что иностранные спецслужбы пытаются использовать в своих интересах информацию, которую они узнают из личных разговоров президента. Разведка изучает, как Трамп думает, какие аргументы его убеждают и к кому он прислушивается.
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