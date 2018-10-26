Трамп прокоментував інформацію про прослуховування своїх телефонів

Очільник Білого дому Дональд Трамп сказав, що ігнорує попередження спецслужб про загрозу прослуховування і користується особистим мобільним телефоном.

Так Дональд Трамп відреагував на статтю The New York Times про те, що Росія та Китай можуть його прослуховувати.

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Також він наголосив, що взагалі дуже рідко користується стільниковим телефоном.

The New York Times опублікувала чергову фейкову історію про те, що Росія і Китай (здорово, що вони нарешті включили і Китай) прослуховують мій стільниковий телефон. Тільки я рідко користуюся стільниковим телефоном. А коли все ж роблю це, то кажу тільки перевіреним спецслужбами телефоном. Я люблю звичайні телефони. Це просто чергова фейкова новина,

– написав Трамп в своєму Twitter.

The New York Times has a new Fake Story that now the Russians and Chinese (glad they finally added China) are listening to all of my calls on cellphones. Except that I rarely use a cellphone, & when I do it’s government authorized. I like Hard Lines. Just more made up Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, видання New York Times з посиланням на власне джерело написали, що дані американської розвідки свідчать, що Китай і Росія прослуховують телефонні розмови президента США Дональда Трампа. Зазначається, що іноземні спецслужби намагаються використовувати у своїх інтересах інформацію, яку вони дізнаються з особистих розмов президента. Розвідка вивчає, як Трамп думає, які аргументи його переконують і до кого він прислухається.