Трамп резко высказался относительно рекордного штрафа ЕС против Google

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Евросоюз использует США в своих интересах, однако так долго продолжаться не будет.

Так отреагировал в Twitter Трамп на миллиардный штраф ЕС против американской корпорации Google.

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"Я же говорил! Европейский Союз наложил штраф в размере 5 миллиардов долларов на одну из наших крупнейших компаний, Google. Они действительно используют США, но это ненадолго!", – написал Трамп.

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 липня 2018 р.

Напомним, антимонопольные органы Евросоюза оштрафовали американскую компанию Google на 5 миллиардов долларов за монопольное положение компании на рынке мобильных приложений для операционной системы Android.