Трамп резко высказался относительно рекордного штрафа ЕС против Google
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Евросоюз использует США в своих интересах, однако так долго продолжаться не будет.
Так отреагировал в Twitter Трамп на миллиардный штраф ЕС против американской корпорации Google.
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"Я же говорил! Европейский Союз наложил штраф в размере 5 миллиардов долларов на одну из наших крупнейших компаний, Google. Они действительно используют США, но это ненадолго!", – написал Трамп.
Напомним, антимонопольные органы Евросоюза оштрафовали американскую компанию Google на 5 миллиардов долларов за монопольное положение компании на рынке мобильных приложений для операционной системы Android.
Источник: 24 Канал
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