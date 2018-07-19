Трамп різко висловився щодо рекордного штрафу ЄС проти Google

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Євросоюз використовує США у своїх інтересах, проте так довго тривати не буде.

Так відреагував у Twitter Трамп на мільярдний штраф ЄС проти американської корпорації Google.

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" Я ж казав! Європейський Союз наклав штраф у розмірі 5 мільярдів доларів на одну з наших найбільших компаній, Google. Вони справді використовують США, але це ненадовго!", – написав Трамп.

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 липня 2018 р.

Нагадаємо,антимонопольні органи Євросоюзу оштрафували американську компанію Google на 5 мільярдів доларів за монопольне становище компанії на ринку мобільних додатків для операційної системи Android.