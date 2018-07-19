18:18
19 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
25°C 18°C
  • п'ятниця
    24°C 18°C
  • субота
    25°C 19°C
  • неділя
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Царь-двігатєль Росії. Попелюшка по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 18 липня
Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"
Вєсті.UA
21:14, 18 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, 18 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Трамп різко висловився щодо рекордного штрафу ЄС проти Google

442 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото із соцмереж

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Євросоюз використовує США у своїх інтересах, проте так довго тривати не буде.

Так відреагував у Twitter Трамп на мільярдний штраф ЄС проти американської корпорації Google.

Читайте також: Європарламент відхилив директиву про авторське право в інтернеті

" Я ж казав! Європейський Союз наклав штраф у розмірі 5 мільярдів доларів на одну з наших найбільших компаній, Google. Вони справді використовують США, але це ненадовго!", – написав Трамп.

Нагадаємо,антимонопольні органи Євросоюзу оштрафували американську компанію Google на 5 мільярдів доларів за монопольне становище компанії на ринку мобільних додатків для операційної системи Android.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Євросоюз Штрафи Google
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
сьогодні, 18:00 Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
Дмитро Гнап 504
В Израиле фактически узаконили апартеид
сьогодні, 17:01 В Израиле фактически узаконили апартеид
Блог Соцмережі 732
Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
сьогодні, 16:58 Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
Інститут Просвіти 91
Як громадський транспорт Києва став дійною коровою для корупціонерів
сьогодні, 16:00 Як громадський транспорт Києва став дійною коровою для корупціонерів
Дмитро Гнап 227
Розмова Трампа із журналістом Фокс "є лише теревенями двох обмежених дурників"
сьогодні, 15:01 Розмова Трампа із журналістом Фокс "є лише теревенями двох обмежених дурників"
Богдан Яременко 451
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
"Слава Україні!": російський актор Боярський зробив неочікувану заяву щодо скандалу з Відою
 10 липня , 08:32
Оприлюднено нові деталі щодо конфлікту між медуніверситетом і студенткою з Туркменістану
19 лютого , 21:35
Протистояння відчувається, – Безсмертний розповів про перемовини Порошенка та Путіна
25 лютого , 05:07
Про смерть морпіхів під Широкиним першими їхніх близьких сповістили російські терористи
21 лютого , 17:06
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук