Трамп різко висловився щодо рекордного штрафу ЄС проти Google
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Євросоюз використовує США у своїх інтересах, проте так довго тривати не буде.
Так відреагував у Twitter Трамп на мільярдний штраф ЄС проти американської корпорації Google.
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" Я ж казав! Європейський Союз наклав штраф у розмірі 5 мільярдів доларів на одну з наших найбільших компаній, Google. Вони справді використовують США, але це ненадовго!", – написав Трамп.
Нагадаємо,антимонопольні органи Євросоюзу оштрафували американську компанію Google на 5 мільярдів доларів за монопольне становище компанії на ринку мобільних додатків для операційної системи Android.
Джерело: 24 Канал
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