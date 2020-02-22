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      Трамп разозлился из-за возвращения американцев, больных коронавирусом

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      Трампа возмутило возвращение в США американцев, больных коронавирусом / Getty Images

      Дональд Трамп разгневался на своих советников из-за возвращения больных коронавирусом американцев. Разрешение вернуться в США из Японии получили 14 человек.

      Президента США разозлило возвращение американцев, которые перед этим находились на карантине на борту круизного лайнера Diamond Princess, пишет Washington Post.

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      Трампу и оперативной группе администрации относительно коронавируса 15 февраля сообщили об их возвращении на двух чартерных самолетах. В то же время пациентов, у которых обнаружили симптомы или собственно вирус, должны были оставить в Японии.

      Трамп согласился с тем, что здоровые пассажиры не должны находиться в самолете с больными, заявили три высокопоставленных чиновника администрации.

      Почему планы изменились

      Однако Госдепартамент и топ-чиновник министерства здравоохранения США в конечном итоге решили вернуть 14 американцев, у которых обнаружили вирус, и поместить их в изолятор, не сообщив об этом президенту.

      • Изменение планов состоялось 16 февраля, поздно вечером в воскресенье, когда 328 американцев сидели в автобусах на взлетно-посадочной полосе Токийского аэропорта Ханэда.
      • Тогда результаты тестов показали, что 14 пассажиров были заражены вирусом, но еще не проявляли симптомов.
      • Трамп узнал о решении постфактум и разозлился, что с ним не посоветовались. Американский лидер объяснял все тем, что решение может навредить его администрации.

      С тех пор Трамп провел несколько звонков с высшими должностными лицами Белого дома с требованием информировать его. Он также заявил, что не согласен с принятым решением.

      Важно. Напомним, что в США зарегистрировали 34 случая заражения коронавирусом COVID-19, включая эвакуированных из-за рубежа. С лайнера Diamond Princess США эвакуировали своих граждан 17 февраля.

      Что известно о вспышке коронавируса на лайнере

      На борту лайнера Diamond Princess было 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев. Там подтвердили 634 случая заражения COVID-19. Два пассажира умерли.

      Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Йокогамой.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус 2020 Новости США Дональд Трамп Новости Украины Новости политики
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