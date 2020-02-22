Трамп розлютився через повернення американців, хворих на коронавірус

Дональд Трамп розгнівався на своїх радників через повернення хворих на коронавірус американців. Дозвіл повернутися до США з Японії отримали 14 осіб.

Президента США розлютило повернення американців, які перед тим перебували на карантині на борту круїзного лайнера Diamond Princess, пише Washington Post.

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Трампу і оперативній групі адміністрації з коронавірусу 15 лютого повідомили про їхнє повернення на двох чартерних літаках. Водночас пацієнтів, у яких виявили симптоми або власне вірус, мали залишити в Японії.

Трамп погодився з тим, що здорові пасажири не повинні перебувати в літаку з хворими, заявили три високопоставлених чиновники адміністрації.

Чому плани змінились

Однак Держдепартамент і топ-чиновник міністерства охорони здоров’я США в кінцевому підсумку вирішили повернути 14 американців, у яких виявили вірус, і помістити їх в ізолятор, не повідомивши про це президенту.

Зміна планів відбулася 16 лютого пізно ввечері в неділю, коли 328 американців сиділи в автобусах на злітно-посадковій смузі Токійського аеропорту Ханеда.

Тоді результати тестів показали, що 14 пасажирів були заражені вірусом, але ще не проявляли симптомів.

Трамп дізнався про рішення постфактум і розлютився, що з ним не порадилися. Американський лідер пояснював усе тим, що рішення може зашкодити його адміністрації.

Відтоді Трамп провів кілька дзвінків з вищими посадовими особами Білого дому із вимогою інформувати його. Він також заявив, що не згоден з прийнятим рішенням.

Важливо. Нагадаємо, що в США зареєстрували 34 випадки зараження коронавірусом COVID-19, включаючи евакуйованих з-за кордону. З лайнера Diamond Princess США евакуювали своїх громадян 17 лютого.

Що відомо про спалах коронавірусу на лайнері

На борту лайнера Diamond Princess було 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу, в тому числі – 25 українців. Там підтвердили 634 випадки зараження COVID-19. Двоє пасажирів померли.

Судно Diamond Princess вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявили новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд із Йокогамою.



Що треба знати про коронавірус / інфографіка 24 каналу