Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения на национальном уровне для обеспечения безопасности информационной и коммуникационной инфраструктуры страны.

В Белом доме отметили, что этим указом Трамп наделил министра торговли США полномочиями запрещать транзакции, которые представляют угрозу для безопасности страны.

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В письме Трампа Конгрессу объясняется, что такой шаг был принят с целью устранения угрозы, связанной с неограниченным приобретением или использованием в США информационно-коммуникационных технологий, находящихся под контролем "иностранных противников".

Ранее издание Financial Times сообщало, что Трамп 15 мая может издать распоряжение, которое фактически запретит американским компаниям использовать любое телекоммуникационное оборудование, произведенное китайской компанией Huawei. Отмечается, что в документе не будут упоминаться конкретные страны и компании, но он даст министерству торговли США право проверять любые транзакции с участием компаний, которые могут угрожать безопасности страны.

Китайская компания уже давно вызывает опасения у властей США. Они считают, что Китай может использовать ее оборудование кибершпионажем. С приходом Трампа к власти давление на компанию усилилось, поскольку он хочет положить конец "краже Китаем интеллектуальной собственности американских компаний".