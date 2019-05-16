Трамп запровадив надзвичайний стан у США для захисту комунікаційних мереж

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення надзвичайного стану на національному рівні для забезпечення безпеки інформаційної та комунікаційної інфраструктури країни.

У Білому домі зазначили, що цим указом Трамп наділив міністра торгівлі США повноваженнями забороняти транзакції, які становлять загрозу для безпеки країни.

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У листі Трампа Конгресу пояснюється, що такий крок було прийнято з метою усунення загрози, пов'язаної з необмеженим придбанням або використанням у США інформаційно-комунікаційних технологій, які перебувають під контролем "закордонних противників".

Раніше видання Financial Times повідомляло, що Трамп 15 травня може видати розпорядження, яке фактично заборонить американським компаніям використовувати будь-яке телекомунікаційне обладнання, вироблене китайською компанією Huawei. Зазначається, що у документі не будуть згадуватися конкретні країни й компанії, але він дасть міністерству торгівлі США право перевіряти будь-які транзакції за участю компаній, які можуть загрожувати безпеці країни.

Китайська компанія вже давно викликає побоювання у влади США. Вони вважають, що Китай може використовувати її обладнання для кібершпигунства. З приходом Трампа до влади тиск на компанію посилився, оскільки він хоче покласти край "крадіжці Китаєм інтелектуальної власності американських компаній".