17:30
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
      Вєсті Кремля
      21:35, 15 травня
      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
      Вєсті.UA
      20:09, 15 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Трамп запровадив надзвичайний стан у США для захисту комунікаційних мереж

      1791 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення надзвичайного стану на національному рівні для забезпечення безпеки інформаційної та комунікаційної інфраструктури країни.

      У Білому домі зазначили, що цим указом Трамп наділив міністра торгівлі США повноваженнями забороняти транзакції, які становлять загрозу для безпеки країни.

      Читайте також: Канадський політик виступив проти впровадження 5G від Huawei на території країни

      У листі Трампа Конгресу пояснюється, що такий крок було прийнято з метою усунення загрози, пов'язаної з необмеженим придбанням або використанням у США інформаційно-комунікаційних технологій, які перебувають під контролем "закордонних противників".

      Раніше видання Financial Times повідомляло, що Трамп 15 травня може видати розпорядження, яке фактично заборонить американським компаніям використовувати будь-яке телекомунікаційне обладнання, вироблене китайською компанією Huawei. Зазначається, що у документі не будуть згадуватися конкретні країни й компанії, але він дасть міністерству торгівлі США право перевіряти будь-які транзакції за участю компаній, які можуть загрожувати безпеці країни.

      Китайська компанія вже давно викликає побоювання у влади США. Вони вважають, що Китай може використовувати її обладнання для кібершпигунства. З приходом Трампа до влади тиск на компанію посилився, оскільки він хоче покласти край "крадіжці Китаєм інтелектуальної власності американських компаній".

      blog_ava
      Верховна Рада обрала дату інавгурації Зеленського
      сьогодні
      47141
      Теги: Новини США Кібербезпека Huawei Китай
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      До скроні приставили пістолет, – інтерв'ю із Дмитром Комаровим, який ледь не загинув у Бразилії
      сьогодні , 17:30 До скроні приставили пістолет, – інтерв'ю із Дмитром Комаровим, який ледь не загинув у Бразилії
      Олег Бабій 10
      Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      сьогодні , 17:00 Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      Олексій Чибісов 953
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      сьогодні , 17:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      491
      Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      сьогодні , 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      Станіслав Безушко 46
      Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      сьогодні , 15:34 Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      Ірина Юрковська 261
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук