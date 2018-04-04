Трамп заговорил о хороших отношениях с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил мнение, что может установить хорошие отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции Белого дома с президентами стран Балтии, сообщает USA Today.

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"Я думаю, что мог бы иметь очень хорошие отношения с президентом Путиным. Найти общий язык с Россией – это хорошо. Но есть большая вероятность, что это никогда не произойдет", – сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что он жесток по отношению к России.

Для подтверждения своих слов Трамп напомнил, что США выслали наибольшее количество российских дипломатов в ответ на применение РФ химического оружия в Великобритании во время отравления экс-разведчика Сергея Скрипача.