Трамп заговорив про хороші стосунки з Путіним

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив думку, що може встановити хороші відносини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про це він сказав на спільній прес-конференції Білого дому з президентами країн Балтії, повідомляє USA Today.

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"Я думаю, що міг би мати дуже хороші стосунки з президентом Путіним. Знайти спільну мову з Росією – це добре. Але є велика ймовірність, що це ніколи не станеться", – сказав Трамп.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що він жорстокий по відношенню до Росії.

Для підтвердження своїх слів Трамп нагадав, що США вислали найбільшу кількість російських дипломатів у відповідь на застосування РФ хімічної зброї у Великобританії під час отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля.