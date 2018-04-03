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Трамп відреагував на стрілянину у штаб-квартирі YouTube

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Трамп подякував поліцейським
Трамп подякував поліцейським / golos-ameriki.ru

Президент США Дональд Трамп подякував поліцейським за їхній професіоналізм під час нападу на штаб-квартиру YouTube.

Про це він написав у своєму Facebook.

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"Тільки що мене проінформували про стрілянину в штаб-квартирі YouTube у Сан-Бруно, Каліфорнія. Наші думки і молитви з тими, кого торкнувся цей інцидент. Дякую нашим приголомшливим офіцерам поліції, які першими відреагували і досі працюють на місці події", сказано в повідомленні

Нагадаємо, стрілянина у головному офісі компанії YouTube у каліфорнійському місті Сан-Бруно сталась приблизно о 13:00 за місцевим часом 3 квітня. Внаслідок нападу постраждали 4 людей. Жінка, яка влаштувала стрілянину, застрелилася.

Теги: Новини США Дональд Трамп YouTube
Джерело: 24 Канал
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