Трамп відреагував на стрілянину у штаб-квартирі YouTube

Президент США Дональд Трамп подякував поліцейським за їхній професіоналізм під час нападу на штаб-квартиру YouTube.

Про це він написав у своєму Facebook.

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"Тільки що мене проінформували про стрілянину в штаб-квартирі YouTube у Сан-Бруно, Каліфорнія. Наші думки і молитви з тими, кого торкнувся цей інцидент. Дякую нашим приголомшливим офіцерам поліції, які першими відреагували і досі працюють на місці події", – сказано в повідомленні

Нагадаємо, стрілянина у головному офісі компанії YouTube у каліфорнійському місті Сан-Бруно сталась приблизно о 13:00 за місцевим часом 3 квітня. Внаслідок нападу постраждали 4 людей. Жінка, яка влаштувала стрілянину, застрелилася.