Трамп відреагував на стрілянину у штаб-квартирі YouTube
Президент США Дональд Трамп подякував поліцейським за їхній професіоналізм під час нападу на штаб-квартиру YouTube.
Про це він написав у своєму Facebook.
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"Тільки що мене проінформували про стрілянину в штаб-квартирі YouTube у Сан-Бруно, Каліфорнія. Наші думки і молитви з тими, кого торкнувся цей інцидент. Дякую нашим приголомшливим офіцерам поліції, які першими відреагували і досі працюють на місці події", – сказано в повідомленні
Нагадаємо, стрілянина у головному офісі компанії YouTube у каліфорнійському місті Сан-Бруно сталась приблизно о 13:00 за місцевим часом 3 квітня. Внаслідок нападу постраждали 4 людей. Жінка, яка влаштувала стрілянину, застрелилася.
Джерело: 24 Канал
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