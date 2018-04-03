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Стрілянина у штаб-квартирі YouTube: щонайменше одна жертва

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Стрілянина у штаб-квартирі Youtube
Стрілянина у штаб-квартирі Youtube / Getty images

Внаслідок стрілянини у штаб-квартирі YouTube у місті Сан-Бруно загинула щонайменше одна людина.

Стрілянина у головному офісі компанії YouTube у каліфорнійському місті Сан-Бруно сталась приблизно о 13:00 за місцевим часом 3 квітня.

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Повідомлялось, що жінка-стрілець відкрила вогонь у приміщенні.

Згодом у поліції підтвердили, що стрільцем таки була жінка. Вона загинула, вистріливши сама у себе.

Постраждалими внаслідок стрілянини вважають щонайменше 7 людей.

Три людини у важкому та критичному стані були госпіталізовані. Серед них двоє жінок та один чоловік.

Як пише видання Los Angeles Times, стрілянину не розглядають як теракт, а швидше як акт домашнього чи робочого насильства.

Відомо, що стрілянина сталась у відкритому кафетерії біля будівлі штаб-квартири YouTube.

Теги: YouTube Новини США Кримінальні новини Жертви
Джерело: 24 Канал
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