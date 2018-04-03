Стрілянина у штаб-квартирі YouTube: щонайменше одна жертва
Внаслідок стрілянини у штаб-квартирі YouTube у місті Сан-Бруно загинула щонайменше одна людина.
Стрілянина у головному офісі компанії YouTube у каліфорнійському місті Сан-Бруно сталась приблизно о 13:00 за місцевим часом 3 квітня.
Читайте також: У роботі YouTube стався масштабний збій: які регіони зачепило
Повідомлялось, що жінка-стрілець відкрила вогонь у приміщенні.
Згодом у поліції підтвердили, що стрільцем таки була жінка. Вона загинула, вистріливши сама у себе.
Постраждалими внаслідок стрілянини вважають щонайменше 7 людей.
Три людини у важкому та критичному стані були госпіталізовані. Серед них двоє жінок та один чоловік.
Як пише видання Los Angeles Times, стрілянину не розглядають як теракт, а швидше як акт домашнього чи робочого насильства.
Відомо, що стрілянина сталась у відкритому кафетерії біля будівлі штаб-квартири YouTube.