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Стрілянина в штаб-квартирі Youtube: з'явилась інформація про стрільця і постраждалих

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Стрілянина у штаб-квартирі Youtube
Стрілянина у штаб-квартирі Youtube / Twitter

У штаб-квартирі компанії Youtube в каліфорнійському місті Сан-Бруно вдень 3 квітня сталась стрілянина.

Як пишуть місцеві ЗМІ, в офіс проникла людина зі зброєю.

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Видання ABC пише, що, за попередньою інформацією, вогонь відкрила "біла жінка, що була одягнена у чорний топ та мала шарф на голові".

Видання Los Angeles Times з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило про щонайменше двох поранених.

ABC Nеws з посиланням на джерела у госпіталі Stanford Health Care повідомляє, що до медзакладу надійшло 4-5 людей, які постраждали від стрілянини. Про їхній стан поки нічого не відомо.

Очевидці розповідають, що робили, коли почалась стрілянина.

На стрілянину у штаб-квартирі вже з'явилась реакція Білого дому.

Стрілянина у штаб-квартирі компанії Youtube в каліфорнійському місті Сан-Бруно сталась приблизно о 13:00 3 квітня за місцевим часом.

Теги: Кримінальні новини Новини США YouTube
Джерело: 24 Канал
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