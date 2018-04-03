Стрілянина в штаб-квартирі Youtube: з'явилась інформація про стрільця і постраждалих
У штаб-квартирі компанії Youtube в каліфорнійському місті Сан-Бруно вдень 3 квітня сталась стрілянина.
Як пишуть місцеві ЗМІ, в офіс проникла людина зі зброєю.
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Видання ABC пише, що, за попередньою інформацією, вогонь відкрила "біла жінка, що була одягнена у чорний топ та мала шарф на голові".
Видання Los Angeles Times з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило про щонайменше двох поранених.
ABC Nеws з посиланням на джерела у госпіталі Stanford Health Care повідомляє, що до медзакладу надійшло 4-5 людей, які постраждали від стрілянини. Про їхній стан поки нічого не відомо.
Очевидці розповідають, що робили, коли почалась стрілянина.
На стрілянину у штаб-квартирі вже з'явилась реакція Білого дому.
Стрілянина у штаб-квартирі компанії Youtube в каліфорнійському місті Сан-Бруно сталась приблизно о 13:00 3 квітня за місцевим часом.