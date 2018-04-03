Стрілянина в штаб-квартирі Youtube: з'явилась інформація про стрільця і постраждалих

У штаб-квартирі компанії Youtube в каліфорнійському місті Сан-Бруно вдень 3 квітня сталась стрілянина.

Як пишуть місцеві ЗМІ, в офіс проникла людина зі зброєю.

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Видання ABC пише, що, за попередньою інформацією, вогонь відкрила "біла жінка, що була одягнена у чорний топ та мала шарф на голові".

BREAKING: Local ABC affiliate reports YouTube shooter 'white, adult female wearing a dark top and head scarf’ https://t.co/cgxTStmnfh pic.twitter.com/ALb1ph377U — The Washington Times (@WashTimes) 3 квітня 2018 р.

Видання Los Angeles Times з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило про щонайменше двох поранених.

ABC Nеws з посиланням на джерела у госпіталі Stanford Health Care повідомляє, що до медзакладу надійшло 4-5 людей, які постраждали від стрілянини. Про їхній стан поки нічого не відомо.

LATEST: Stanford Health Care says it is treating 4-5 patients from shooting; no indications of their conditions. https://t.co/nToqhLSGq9 — ABC News (@ABC) 3 квітня 2018 р.

Очевидці розповідають, що робили, коли почалась стрілянина.

"I was scared but I knew that I had to run for cover," said a witness who was ordering food across the street from YouTube HQ when the active shooter situation unfolded. https://t.co/mRdpyhYtJ0 pic.twitter.com/ALOn8HeqHd — CBS News (@CBSNews) 3 квітня 2018 р.

На стрілянину у штаб-квартирі вже з'явилась реакція Білого дому.

NEW: "The President has been briefed and we are monitoring the ongoing situation in San Bruno, CA," White House says. https://t.co/nToqhLSGq9 — ABC News (@ABC) 3 квітня 2018 р.

Стрілянина у штаб-квартирі компанії Youtube в каліфорнійському місті Сан-Бруно сталась приблизно о 13:00 3 квітня за місцевим часом.