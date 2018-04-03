Стрельба в штаб-квартире Youtube: появилась информация о стрелке и пострадавших
В штаб-квартире компании Youtube в калифорнийском городе Сан-Бруно днем 3 апреля произошла стрельба.
Как пишут местные СМИ, в офис проник человек с оружием.
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Издание ABC пишет, что, по предварительной информации, огонь открыла "белая женщина, которая была одета в черный топ и имела шарф на голове".
Издание Los Angeles Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил о как минимум двух раненых.
ABC Nеws со ссылкой на источники в госпитале Stanford Health Care сообщает, что в медучреждение поступило 4-5 людей, пострадавших от стрельбы. Об их состоянии пока ничего не известно.
Очевидцы рассказывают, что делали, когда началась стрельба.
На стрельбу в штаб-квартире уже появилась реакция Белого дома.
Стрельба в штаб-квартире компании Youtube в калифорнийском городе Сан-Бруно произошла примерно в 13:00 3 апреля по местному времени.