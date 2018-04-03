Стрельба в штаб-квартире Youtube: появилась информация о стрелке и пострадавших

В штаб-квартире компании Youtube в калифорнийском городе Сан-Бруно днем 3 апреля произошла стрельба.

Как пишут местные СМИ, в офис проник человек с оружием.

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Издание ABC пишет, что, по предварительной информации, огонь открыла "белая женщина, которая была одета в черный топ и имела шарф на голове".

BREAKING: Local ABC affiliate reports YouTube shooter 'white, adult female wearing a dark top and head scarf’ https://t.co/cgxTStmnfh pic.twitter.com/ALb1ph377U — The Washington Times (@WashTimes) 3 квітня 2018 р.

Издание Los Angeles Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил о как минимум двух раненых.

ABC Nеws со ссылкой на источники в госпитале Stanford Health Care сообщает, что в медучреждение поступило 4-5 людей, пострадавших от стрельбы. Об их состоянии пока ничего не известно.

LATEST: Stanford Health Care says it is treating 4-5 patients from shooting; no indications of their conditions. https://t.co/nToqhLSGq9 — ABC News (@ABC) 3 квітня 2018 р.

Очевидцы рассказывают, что делали, когда началась стрельба.

"I was scared but I knew that I had to run for cover," said a witness who was ordering food across the street from YouTube HQ when the active shooter situation unfolded. https://t.co/mRdpyhYtJ0 pic.twitter.com/ALOn8HeqHd — CBS News (@CBSNews) 3 квітня 2018 р.

На стрельбу в штаб-квартире уже появилась реакция Белого дома.

NEW: "The President has been briefed and we are monitoring the ongoing situation in San Bruno, CA," White House says. https://t.co/nToqhLSGq9 — ABC News (@ABC) 3 квітня 2018 р.

Стрельба в штаб-квартире компании Youtube в калифорнийском городе Сан-Бруно произошла примерно в 13:00 3 апреля по местному времени.